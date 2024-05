Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Lo stadio Artemio Franchi è quasi pieno. Al Viola Park non è da meno. Trentamila i fan attesi per seguire la partita in diretta sui diversi maxischermi visibili dalla Ferrovia, dalla Maratona e dalla Tribuna. Sono in 2mila a seguire la finale. Per l’occasione la società ha previsto buffet, sciarpe, hamburger e quant’altro.

Febbre da finale Firenze è carica | stadio Franchi pieno migliaia di tifosi al Viola Park