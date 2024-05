FC Copenaghen-Randers spareggio venerdì 31 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con questa sfida tra FCla stagione 2023-24 della massima serie danese si chiude davvero. Resta da assegnare un posto nelle qualificazioni della prossima Conference League, un ripiego per i padroni di casa che speravano in qualcosa di meglio ma pur sempre molto meglio che guardare le coppe in TV. Gli ospiti InfoBetting: Scommesse Sportive e