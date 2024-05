Falconara Memorial Leonardi seconda giornata | vincono Recanatese e Portuali Dorica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 7-2 della formazione allenata da Dottori sull’Aesse Senigallia; 6-0 per quella di Di Michele sul Camerano. Questa sera scendono in campo le due formazini di Jesi: Jesina e Aurora Jesi, 29 maggio 2024 – Prime partite anche per il Girone C e D alin corso di svolgimento al Giuliani di Torrette riservato alla categoria Juniores. Dottori Vince 7-2 laallenata da mister Gianluca Dottori sull’Aesse Senigallia grazie anche ad una tripletta di Pesaresi. (classe 2005). Nell’altro incontro successo netto del(6-0) sul Camerano. Da notare che la formazione del Camerano non schiera nessun 2005. Questa sera scendono in campo le due formazioni di Jesi: la Jesina affronterà la Falconarese a completare la primadel Girone A (ore 18,30), l’Aurora Jesi il Barbara Monserra ore 21 per il Girone B.