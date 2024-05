Fai lo zaino e vai via Isola dei Famosi la naufraga più bella costretta a lasciare la playa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In attesa di una nuova puntata dell’dei, c’è chi continua a riflettere sulle nomination dell’undicesima puntata e, in particolar modo, sul voto che Khady ha deciso di assegnare a Edoardo Stoppa. Nuove consapevolezze e buoni propositi a Cayo Cochinos, con Edoardo e Aras commentano la loro avventura sull’e Linda, Alvina e Matilde che si preparano per la sessione di stretching e meditazione. Alvina rivolge il suo pensiero verso Gigi e riceve dei consigli da parte di alcuni naufraghi. SuDos tensioni per una battuta di Matilde che sembra aver infastidito Artur. Khady – in qualità di Leader – dà il via ad una nuovafatta di regole, ma anche di abbondanza, cosa sempre molto gradita sulla, dove la fame continua a farsi sentire.