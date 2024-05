Fai bei suoni V edizione | dal 15 giugno al 20 luglio la rassegna estiva del Museo del Saxofono

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) FAI BEILa quintadel fl estivo deldelè in programma dal 15al 202024, con appuntamenti serali ogni fine settimana Sabato 15GIANNI VANCINI Quintet Domenica 16CAMILLETTI DUO Sabato 22BIG NIGHT PLAYERS Sabato 29MICHAEL SUPNICK DIXIELAND Sabato 6MAL DI TE Sabato 13ROBERTA VAUDO & THE BLUE WHISTLES Sabato 20RETROSAXdelvia dei Molini snc (angolo via Reggiani) 00054 – Maccarese, Fiumicino (RM) Biglietti in vendita alo sul circuito Liveticket.it Si rinnova l’appuntamento estivo nei giardini deldeldi Fiumicino con FAI BEI, lacreata e diretta da Attilio Berni che offre l’opportunità non solo di ascoltare ottima musica in una cornice incantevole open air, ma anche di apprezzare da vicino la corposa e articolata collezione di saxofoni, unica al mondo, selezionata personalmente dal collezionista.