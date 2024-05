Faccia a faccia sull’economia E Morace M5S

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Altri confronti pubblici tra candidati sindaci in arrivo. Oggi alle 17.30 ilsui temi dello sviluppo economico e del lavoro tra Paola Battaglieri (Alternativa beni comuni), Ilaria Bugetti (centrosinistra), Mirko Castellani (Pci), Gianni Cenni (centrodestra), Matio Daneri (Prato Merita) e Jonathan Targetti (lista civica Targettopoli) sarà all’auditorium della Camera di commercio, per iniziativa di Cna Toscana Centro, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Cgil, Csl e Uil. Sempre oggi, alle 21.15 all’ex Chiesa di San Giovanni, è previsto l’incontro organizzato dal Centro Culturale Prato Encounter dal titolo "Elezioni amministrative 2024: votare non è solo delegare".