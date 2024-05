Fabbricati categoria D arrivano i nuovi coefficienti Imu per il 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Aggiornamenti riguardanti gli immobili non censiti dellaD. Il decreto emanato l’8 marzo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio con il numero 120/ed include la revisione annuale deiutilizzati per determinare il valore degli immobili di questo tipo ai fini del calcolo dell’Imu e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi). Il decreto del Mef specifica gli indici di rivalutazione per ile per gli anni precedenti, applicabili aidellaD non censiti, ossia non registrati nel Catasto, e di proprietà esclusiva di imprese con una contabilità separata. ISecondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, il valore degli immobili dellaD non accatastati, che costituisce la base imponibile per entrambe le tasse, viene calcolato applicando ai dati contabili lordi, al netto delle quote di ammortamento, i relativiaggiornati con decreto del Mef, come stabilito dalla legge n.