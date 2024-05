F1 | Mattia Binotto potrebbe tornare nel 2025 Un ruolo in Aston Martin?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Le difficoltà dinel Mondiale 2024 di F1 portano la scuderia britannica a pensare a una rimescolata del management in vista della stagione. Secondo quanto riporta Motorsport-Total, al vaglio ci sono tantissime possibilità sul tavolo fra cui, quella al momento più importante, porta al nome e al cognome di. L’ex team principal della Ferrari, che ha salutato il circus nel 2022,quindiin Formula Uno, ma questa volta con unesclusivamente tecnico: quello di Chief Technical Officer, dove al momento non c’è più nessuno, visto che Andrew Green la scorsa stagione non è stato rimpiazzato dopo aver salutato la compagnia. Nelle prossime settimane sono quindi attesi sviluppi per unache, se dovesse includerenella sua squadra, rimarrebbe comunque con Mike Krack da team principal e da CEO.