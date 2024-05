F1 classifiche piloti e costruttori a confronto oggi e un anno fa | ecco le differenze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Formula 1 sembra avviarsi verso un cambiamento. Questo è quanto si nota dagli ultimi round andati in scena, con Ferrari e McLaren che stchiudendo il gap che le separa da Red Bull. In testa alla classificac’è ancora Max Verstappen, esattamente come unfa, ma con meno punti rispetto alla stagione 2023. All’appello manca Sergio Perez, lo scorsotallonatore dell’olandese e al momento solo quinto in classifica generale. Spicca poi Charles Leclerc, fresco vincitore del Gran Premio di Monaco, al momento secondo. Unfa, dopo otto round, il monegasco era settimo. Buona prestazione di Lando Norris, terzo dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Formula 1. Nel 2023, nessuna McLaren compariva in top dieci. Di seguito leconfrontate, con la differenza che nel 2024 si sono già corse due sprint, mentre la scorsa stagione solo una: 2023 Verstappen – 195 pt Perez – 126 Alonso – 117 Hamilton – 102 Sainz – 68 Russell – 65 Leclerc – 54 Stroll – 37 Ocon – 29 Gasly – 15 2024 Verstappen – 169 pt Leclerc – 138 Norris – 113 Sainz – 108 Perez – 107 Piastri – 71 Russell – 54 Hamilton – 42 Alonso – 33 Tsunoda – 19 Anche la classificaha subito dei cambiamenti, con Red Bull però ancora avanti.