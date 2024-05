Fonte : sportface di 29 mag 2024

. Moudry, 61?, 88? Penxa, 90’+5? rig. Dihtiar) Ore 17:00, Danimarca-Croazia 2-2 (36? Abildgaard, 41? Covic, 47? Mikic, 60? Risnaes) Ore 19:30, Cipro-Serbia 1-3 (34? Ioannou, 45’+3? Cvetkovic, 53? Stojanovic, 63? Kostov) Ore 19:30, Austria-Galles 3-0 (30? Hammerle, 51? Zabransky, 84? Riegel) Venerdì 24 maggio Ore 17:00, Italia-Slovacchia 2-0 (30? Camarda, 38? Liberali) Ore 17:00, Svezia-Polonia 2-2 (14? Antwi, 24? Adkonis, 56? Bozicevic, 67? Izunwanne) Ore 19:30, Francia-Spagna 1-0 (86? Molebe) Ore 19:30, Portogallo-Inghilterra 4-1 (34?, 48? Rodrigo Mora, 43? Moore, 64? Gabriel Silva, 68 Patrao) Domenica 26 maggio Ore 17:00, Austria-Danimarca 4-0 (11?, 29? Moizi, 50?, 52? Adejenughure) Ore 17:00, Galles-Croazia 1-1 (24? Durdov, 32? Allen) Ore 19:30, Ucraina-Cipro 2-0 (30?, 48? Bohdanov) Ore 19:30, Repubblica Ceca-Serbia 4-3 (7? Kostov, 8? Kolarik, 21? Kostic, 64?, 89? Belzik, 72? Cvetkovic, 90’+3 Kolisek) Lunedì 27 maggio Ore 17:00, Svezia-Italia 1-2 (57? Bozicevic, 76? Cama, 80? Camarda) Ore 17:00, Polonia-Slovacchia 4-0 (11?, 45? Izunwanne, 30? Pietuszewski, 68? Gieroba) Ore 19:30, Portogallo-Francia 1-2 (36? Sternal, 38? Patrao, 82? Molebe) Ore 19:30, Inghilterra-Spagna 3-1 (5? Mheuka, 22? Arnu, 73? Moore, 86? Nwaneri) Quarti di finale Mercoledì 29 maggio Ore 16:30, Repubblica Ceca-Danimarca 3-5 dcr (71? Penxa, 82? Obi) Ore 19:00, Serbia-Austria 2-3 (1?, 79? Adejenughure, 4?, 45+1? Rankovic, 55? Cvetkovic) Giovedì 30 maggio Ore 17:00, QF3 o QF 4 Ore 19:30, QF3 o QF 4 Semifinali Domenica 2 giugno Ore 17:00, Danimarca-Austria Ore 19:30, SF1 o SF2 Finale Mercoledì 5 giugno Ore 19:30, Vincitrice SF1 – Vincitrice SF2 The post Europei Under 17, risultati e classifiche appeared first on SportFace.

