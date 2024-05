Europei Atletica a Roma la carica di Tortu | Berruti nel 1960 una ispirazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Manca poco più di una settimana alla rassegna più importante dell’italiana. Glidisono un succoso antipasto delle Olimpiadi di Parigi e per la prima volta nella storia saranno oltre 100 gli atleti azzurri in gara. Dal 7 al 12 giugnosarà capitale europea dell’, con uno sguardo sulla Francia e su Parigi. La Fidal punta a un grande risultato sulla pista, oltre a uno già notevole: più di 100 atleti partecipanti. Non era mai successo prima. In attesa della lista ufficiale dei convocati, l’Italia vuole ripercorrere le orme di, Olimpiade azzurra, e soprattutto c’è uno sprinter che spera di emulare, il grande Livio. Marcell Jacobs, quanta fatica: nei 100 metri di Ostrava è terzo in 10.