Europei 2024 chi è Ivan Kruzliak | l’arbitro slovacco convocato in Germania dalla Uefa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è un arbitronato a Bratislava nel 1984. Comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa. Durante la stagione 2023/24è stato impiegato a dirigere 14 partite della Nike Liga, la massima competizione slovacca, a cui vanno sommate altre sei partite, tre per il gruppo “Championship”, che determina il campione di Slovacchia e altrettante per il gruppo “Relegation”, nel quale si affrontano le squadre di bassa classifica per non retrocedere. Clement Turpin a Euro, chi èfrancese Tre sono gli incontri diretti dalnel campionato di seconda divisione, la MONACObet liga, mentre sono due i match diretti in Slovnaft Cup, la coppa nazionale slovacca, dove ha diretto la semifinale di andata e la finale della competizione, giocata tra Ružomberok e Spartak Trnava.