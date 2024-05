Europee24 a Terracina è attesa per l’ultima tappa di Cronache dal ventre della balena live di Nicola Procaccini

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 29 maggio 2024)- Cresce l’per, in programma mercoledì 29 maggio, presso il teatro Traiano, alle 21, dimini tournee nel Lazio dello speciale spettacolo teatrale che l’europarlamentare di Fratelli d’Italia,, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona per parlare di Europa “in maniera originale, divertente e anche emozionante”. Mercoledì L'articolo Temporeale Quotidiano. .