Europee sul diritto alla casa il dibattito è silenziato Ecco le non esaltanti proposte dei partiti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono ormai prossime le elezioniche in Italia si svolgeranno l’8 e 9 giugno. Durante la campagna elettorale il tema della sofferenza abitativa, in relazione alle condizioni delle famiglie in Europa, è stato quasi del tutto. Questo mentre in Europa a partire dal 2021, con l’approvazione di una risoluzione da parte del Parlamento europeo la questione abitativa è stato posto con forza. Nell’Ue, ogni notte quasi 900.000 persone sono costrette a dormire per strada o in un ricovero. Un numero che negli ultimi 15 anni è più che raddoppiato. Nell’Ue la popolazione che spende più del 40% del proprio reddito per l’alloggio supera il 10%, ma arriva al 38% tra i 156 milioni di famiglie a rischio di povertà. Significativo il fatto che i costi degli alloggi crescano stabilmente, in tutta Europa, più dei salari.