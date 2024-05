Europee | Scuderi Verdi ' transizione diritti e riforma trattati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Per laindustriale si deve puntare su settori come quello del riuso delle materie prime delle batterie, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Pianificazione e investimenti Ue devono andare in questa direzione". Così Benedetta, candidata di Avs alle elezioninella circoscrizione Nord-Ovest, in un'intervista a Metro. "Lavoriamo per un'unione fiscale, con criteri progressivi e proporzionali, e per unadei. In ogni caso l'obiettivo resta quello di avvicinare l'Europa ai cittadini. Su questo la forza dell'Italia è il suo tessuto socioeconomico variegato e ricco di potenzialità, che dobbiamo rendere protagonista delle dinamiche, anche intensificando il dialogo delle Istituzioni Ue con quelle nazionali, con la società civile e con le parti sociali', aggiunge