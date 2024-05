Europee | Rondinelli Pd ‘economia sociale per chiudere con politiche austerità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?Il confronto di oggi sul manifesto per le2024 promosso dal Forum del Terzo Settore è stato fondamentale per definire assieme lenecessarie a rafforzare l?economia, a partire da una fiscalità agevolata passando per il rilancio del Welfare, il lavoro di qualità, la formazione professionale fino all? integrazione europea, la definizione di nuovi diritti e una gestione più umana e adeguata dei flussi migratori?. Così nota Daniela, candidata Pd nella circoscrizione Italia Centrale e già eurodeputata della Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo.“Associazioni, cooperative, fondazioni: in Italia il Terzo Settore rappresenta da sempre un pilastro del sistema Paese per 84 miliardi di euro di attività e servizi garantiti alle fasce più deboli e fragili della popolazione da oltre 400mila enti che danno lavoro a 1,6 milioni di addetti e che possono contare su oltre 6 milioni di volontari”.