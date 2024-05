Europee nella lista degli impresentabili l’eurodeputato di FdI reduce dal selfie con Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono sette i candidati «» alle Elezionidell’8 e 9 giugno. Esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito democratico e Stati Uniti d’Europa che non sono in regola con il codice di autoregolamentazione delle candidature, il decalogo approvato dalla commissione antimafia per tutte le competizioni elettorali, per lo più per problemi legati a procedimenti giudiziari. I nomi sono stati resi noti ieri, martedì 28 maggio, dalla presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, all’esito dello screening condotto dalla Direzione nazionale. Tra questi anche Giuseppe Milazzo, europarlamentare uscente in corsa per un seggio a Bruxelles con Fratelli d’Italiacircoscrizione Isole e rinviato a giudizio nel 2020 per tentata concussione davanti al Tribunale di Palermo, con udienza a settembre.