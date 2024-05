Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

Euro2024 | Nazionale Spalletti Avere blocco Inter un vantaggio

"Hanno una loro mentalità, un loro modo di stare in campo, e sono forti". MILANO - "Il blocco Inter è per noi fondamentale e meno male che ci sono i nerazzurri che credono ancora nel talento italiano. Ci sono moltissimi ragazzi bravi, bisognerebbe dar loro un po' più spazio". Il fatto che nei 30 pre .

Durante gli European Globe Soccer Awards, tenutisi nell'elegante cornice di Cala Di Volpe, Luciano Spalletti ha elogiato l'Inter per il significativo contributo all'Italia in vista dell'Europeo 2024. BLOCCO INTER – Con ben sei giocatori convocati nella rosa dell'Italia, l'Inter dimostra ancora una ...

Spalletti "Avere blocco Inter un vantaggio" (Di mercoledì 29 maggio 2024) "Hanno una loro mentalità, un loro modo di stare in campo, e sono forti". Euro2024: Nazionale. MILANO - "Il blocco Inter è per noi fondamentale e meno male che ci sono i nerazzurri che credono ancora nel talento italiano. C.