Euro 2024 Polonia | ecco i pre-convocati ben dieci dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono ben 10 i giocatori che militano nel campionato italiano tra i 29 predel ct della, Michal Probierz, in vista di. La nazionale polacca fa parte del Girone D con Francia, Austria e Olanda e, prima di volare in Germania, affronterà in amichevole Ucraina e Turchia. Tra iche militano nelle squadre italiane i portieri Wojciech Szczesny (Juventus) e Lukasz Skorupski (Bologna), i difensori Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz (Empoli), Pawel Dawidowicz (Verona), i centrocampisti Kacper Urbanski (Bologna), Nicola Zalewski (Roma) e Piotr Zielinski (Napoli) e gli attaccanti Arkadiusz Milik (Juventus) e Karol Swiderski (Verona). Questa la lista completa dei 29: Portieri: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nizza), Lukasz Skorupski (Bologna) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).