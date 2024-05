Euro 2024 | al via raduno Francia senza giocatori Real e Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ cominciato il ritiro della nazionale francese in preparazione a, con l’arrivo stamattina deial centro di allenamento di Clairefontaine. Non tutti i convocati dal Ct Didier Deschamps però sono ancora disponibili, in quanto i tre delMadrid (Ferland Mendy, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni) devono giocare sabato la finale di Champions League e i due del, Olivier Giroud e Theo Hernandez, sono in Australia per una amichevole a Perth con la Roma. Mike Maignan invece, che non è partito con i compagni rossoneri perché infortunato a un dito, ha già raggiunto il ritiro. L’ultimo ad arrivare questa mattina è stato Kylian Mbappé, la stella della squadra. La, tra le favorite della vigilia, giocherà due amichevoli, contro il Lussemburgo e il Canada prima dell’esordio nel torneo contro l’Austria, il 17 giugno.