Fonte : inter-news di 29 mag 2024

Secondo quanto appurato, lo sloveno è un profilo che piace a Piero Ausilio, DS nerazzurro, ma al momento non c’è stato nessun discorso specifico tra le parti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (ESCLUSIVA IN ? Bijol-Inter, quanto c’è di vero? Ad oggi 2 certezze!) © Inter-News.

ESCLUSIVA IN ? Bijol-Inter quanto c’è di vero? Ad oggi 2 certezze!