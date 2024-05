Esclusa la pista del sabotaggio | test sui rottami dell' elicottero di Raisi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lo Stato Maggioree Forze Armate iraniane ha escluso un'esplosione causata danell'incidenteche ha ucciso il presidente Ebrahim, nel secondo rapporto sull'incidente del 19 maggio. «Sulla base dei campioni e deicondotti suie sulle partie modalità di dispersione ee distanze dei componenti separati dal corpo principale, è stataun'esplosione in volo causata da un», ha dichiarato l'esercito, come riporta l'agenzia di stampa Mehr. I militari non hanno inoltre trovato prove di «guerra elettronica» contro il velivolo, la cui caduta oltre aha ucciso il ministro degli Esteri Hosein Amir Abdolahian e altri sei passeggeri. Inoltre, non sono stati riscontrati «difetti nella manutenzione o nei registri di riparazione» - un Bell 212 statunitense -, il numero di occupanti rientrava nel range raccomandato e i piloti non hanno segnalato nulla di anomalo nelle loro comunicazioni che sono durate fino a 69 secondi prima'incidente.