Errori da portiere di basso livello Non deve essere capitano | Donnarumma distrutto da Di Canio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sullo stato dell'arte del calcio italiano e della nazionale di Luciano Spalletti fa il punto Paolo Di, oggi commentatore di Sky Sport. Già, all'Europeo mancano ormai solo pochissimi giorni. Quando gli chiedono se la Serie A è una buona palestra per il calcio internazionale, risponde: "Un po' sta migliorando, ma non lo ritengo un torneo super allenante, per colpa delle ultime 6-8 squadre troppo facili da affrontare". Gli azzurri possono sperare nel bis? "Mai dire mai", taglia corto sornione Di. Sull'importanza del blocco-Inter per Spalletti, l'ex Lazio spiega: "Non è esattamente un blocco omogeneo, però in alcune zone di campo avere un 'blocchetto' aiuta senz'altro a velocizzare il lavoro di un Ct che non è arrivato da molto". E Jorginho può giocare ai livelli del 2021? "Non puòquello di tre anni fa, perché all'epoca era titolare nel Chelsea", taglia corto Di