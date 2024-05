Errani-Navarro Roland Garros 2024 | orario dove vederlo in tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Domani, giovedì 30 maggio, Saraaffronterà la statunitense Emma(testa di serie n.22), nel match valido per il secondo turno del. Sarita dovrà esprimere un gran tennis per piegare un’avversaria solida che su questa superficie esprime grande consistenza.si è imposta con grande autorevolezza nel primo round contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, facendo valere la sua grande esperienza su questa superficie. L’azzurra è stata in grado di tamponare abbastanza bene le proprie criticità al servizio, facendo vedere nello scambio un’ottima condizione fisica. Non ci sono precedenti tra le due e questo aspetto andrà assolutamente considerato, in quanto le giocatrici non avranno grandi riferimenti nelle prime battute.