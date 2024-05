Ernesto Russo ci prova con un’ex tronista di Uomini e Donne? L’ultimo scoop

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è stato, sicuramente, tra i personaggi più discussi dell’edizione di quest’anno di. Anche la sua uscita di scena è stata trionfale, in quanto è stato mandato via dopo che è emerso che, durante il periodo di permanenza nel programma, fosse andato a letto con altreal di fuori. Ad ogni modo, il lupo può perdere il pelo ma non il vizio, sta di fatto che il cavaliere sembra essere tornato alla carica facendo delle presunte avances addi UeD. Di chi si tratta e cosa è successo. Le confessioni didisuIn queste ore,di, che ha partecipato al programma un bel po’ di tempo fa, ha fatto delle confessioni su. La donna in questione è Angela Artosin.