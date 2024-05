Ergastolo a Fausta Bonino | L’infermiera dell’ospedale di Piombino uccise 4 pazienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Condanna all’perdia processo per la morte di alcuninel nosocomio livornese. Dopo l’annullamento dell’assoluzione in Cassazione, è questa la decisione dei giudici dell’appello-bis disposto dalla Suprema Corte. Le morti avvennero fra il 2014 e il 2015 tradel reparto di rianimazione dove lavoravae inizialmenteera stata accusata per dieci decessi. In primo grado era stata condannata all’con rito abbreviato per quattro, in appello era stata assolta. Poi la Cassazione che ha disposto un nuovo appello per quattromorti, confermando l’assoluzione per gli altri sei casi. È stata quindi accolta la richiesta del sostituto procuratore generale Fabio Origlio, secondo il qualeiniettò eparina – anticoagulante che se assunto in quantità imponenti provoca emorragie interne – a quattrocausandone il decesso.