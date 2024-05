Fonte : game-experience di 29 mag 2024

Quello che ci fa interdire in maniera più sentita è il fatto che noi pensiamo che in Enotria ci siano molti aspetti positivi, di cui parleremo a breve, ma che cade spesso in errori talmente banali che porterebbero qualunque giocatore del genere a scartare il gioco a prescindere.

Enotria | The Last Song le nostre prime impressioni sulla demo