Energia e lotta alle fake news il piano Usa per soffiare la Moldavia a Putin

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken torna mercoledì in Moldova per mostrare il suo sostegnoaspirazioni occidentali di questo paese confinante con l'UE e l'Ucraina, in un momento in cui Washington è preoccupata per i progressi russi nella regione. Il capo della diplomazia statunitense deve annunciare «un insieme solido di misure di sostegno», ha annunciato Jim O'Brien, responsabile per l'Europa presso il Dipartimento di Stato. Oltre a una componente energetica per aiutare Chisinau a ridurre la sua dipendenza da Mosca, mirano a rafforzare la democrazia e lacontro la disinformazione prima delle elezioni decisive di ottobre per questa ex repubblica sovietica. A lungo nell'orbita del Cremlino, ha iniziato una svolta verso ovest sotto l'attuale presidenza di Maia Sandu, eletta nel 2020 e candidata alla rielezione.