Enac Eni e AdR per il futuro sostenibile del trasporto aereo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Promozione del carburante, il cosiddetto Saf (Sustainable aviation fuel) e rafforzamento della cooperazione con le istituzioni italiane ed europee per la decarbonizzazione dell’aviazione. Questi i temi al centro di “SAF, decarbonizzare assieme il”, la conferenza che ha riunito istituzioni, aziende, enti e associazioni presso il palazzo Eni a Roma il 29 maggio. Promossa da, Eni e Aeroporti di Roma (AdR), l’iniziativa si inserisce nel solco del “Pact for the decarbonisation of air transport: the Italian ecosystem for a roadmap to Net-Zero”, la roadmap per la decarbonizzazione dell’aviazione presentata alla COP28 di Dubai e frutto della collaborazione tra le tre realtà italiane. L’iniziativa, tra l’altro, segue le indicazioni già delineate dal Regolamento europeo 2023/2405 ReFuelEu Aviation, che impone ai fornitori di carburante di garantire crescenti percentuali di Saf nei combustibili forniti negli aeroporti europei, partendo dal 2% nel 2025 fino al 70% nel 2050.