Empori della Caritas e territorio | Sosteniamo oltre 500 persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Complessivamente lesostenute suldaglidi San Miniato Basso e Santa Croce superano abbondantemente le 500 unità, mentre i volontari che vi prestano a turno servizio sono circa 100. L’o solidaledi San Miniato Basso, ricavato nei localiparrocchia svolge un ruolo insostituibile di aiuto – spiega una nota – verso lee le famiglie delche fanno fatica a reperire con regolarità cibo e generi di prima necessità. Inaugurato due anni e mezzo fa, nel dicembre 2021, è stato protagonista, nei giorni scorsi di un “evento vetrina” che lo ha fatto conoscere meglio alla popolazione, agli amministratori locali e ai suoi rifornitori abituali e potenziali. L’appuntamento, seguito da un pranzo conviviale tenutosi nell’oratorioparrocchia cui hanno partecipatocento, è stato importante per far conoscere la filierasolidarietà chemuove a livello diocesano e che ha proprio nell’o sanminiatese e in quello di Santa Croce sull’Arno due suoi punti nevralgici.