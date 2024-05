Eminem arriva il nuovo singolo Houdini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sta per ritornare: il rapper che nei mesi scorsi aveva parlato della pubblicazione dell’album The Death Of Slim Shady in uscita la prossima estate, è riapparso sui social per annunciare l’uscita del, “”., il lancio del” con David Blaine L‘artista ha pubblicato un video nel quale effettua una chiamata FaceTime all’illusionista David Blaine: “Yo, ascolta, ho bisogno del tuo aiuto per una cosa ma, prima di tutto, voglio che tu sappia che sei il più grande illusionista. Quello che mi chiedevo è: fino a che punto possiamo spingerci con questa magia? Possiamo fare qualcosa di speciale?”. Nella captcha il rapper scrive “Per favore non provate a rifarlo a casa”, ancitipando quando si vedrà in seguito nel contenuto social dove il mago in risposta alla richiesta del rapper dapprima beve un calice di vino e poi morde lo stesso.