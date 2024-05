Fonte : spettacolo.eu di 29 mag 2024

. Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, 2 progetti discografici (l’album Ok. Black Nirvana è solo il primo assaggio del nuovo lavoro ed apre ad una nuova era della popstar italiana. Respira + il clubtape Red Light) e il tour sold out nei palasport Elodie Show 2023, prodotto da Vivo Concerti, Elodie sta lavorando a tanta nuova musica.

Elodie il nuovo singolo si intitola Black Nirvana