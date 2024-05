Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

Eliminateli Nikki Haley firma i missili di Israele | è bufera

“Eliminateli”, Nikki Haley firma i missili di Israele: è bufera (Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – "Finiteli! L’America ama Israele!”. Polemica e sconcerto in Usa per le frasi scritte da Nikki Haley, ex ambasciatrice americana all'Onu, sui missili di Israele destinati alla Striscia di Gaza. Una 'dedica' presumibilmente rivolta ad Hamas, che arriva però a pochi giorni dalla strage di Rafah, con decine di palestinesi uccisi dagli attacchi aerei . Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – "Finiteli! L’America ama!”. Polemica e sconcerto in Usa per le frasi scritte da, ex ambasciatrice americana all'Onu, suididestinati alla Striscia di Gaza. Una 'dedica' presumibilmente rivolta ad Hamas, che arriva però a pochi giorni dalla strage di Rafah, con decine di palestinesi uccisi dagli attacchi aerei . Notizie su altre fonti Nikki Haley col pennarello sui missili israeliani: “Eliminateli” pic. L'articolo Nikki Haley col pennarello sui missili israeliani: “Eliminateli” proviene da Dayitalianews. La foto che documenta l’iniziativa dell’ex ambasciatrice americana dell’Onu è diventata virale in brenve tempo. us policy on israel essentially the same between biden and gop. no, quello del candidato alla presidenteza degli Stati Uniti. dayitalianews

pic. L'articolo Nikki Haley col pennarello sui missili israeliani: “Eliminateli” proviene da Dayitalianews. La foto che documenta l’iniziativa dell’ex ambasciatrice americana dell’Onu è diventata virale in brenve tempo. us policy on israel essentially the same between biden and gop. no, quello del candidato alla presidenteza degli Stati Uniti. dayitalianews Nikki Haley firma missili israeliani col pennarello: "Eliminate Gaza, Usa amano Israele", web si scatena: "Vergognati, uccideranno civili innocenti" - VIDEO L'ex candidata alle primarie repubblicane Nikki Haley è stata ripresa mentre firma missili israeliani che verranno lanciati nei prossimi giorni. Sopra di questi con un pennarello ha scritto: "Eliminateli, l'America ama Israele sempre". La Haley era in visita nello Stato ebraico e la sua foto china, . ilgiornaleditalia

L'ex candidata alle primarie repubblicane Nikki Haley è stata ripresa mentre firma missili israeliani che verranno lanciati nei prossimi giorni. Sopra di questi con un pennarello ha scritto: "Eliminateli, l'America ama Israele sempre". La Haley era in visita nello Stato ebraico e la sua foto china, . ilgiornaleditalia Nikki Haley firma missili israeliani: "Eliminate Gaza, Usa amano Israele", web si scatena: "Vergognati, uccideranno civili innocenti" - VIDEO L'ex candidata alle primarie repubblicane Nikki Haley è stata ripresa mentre firma missili israeliani che verranno lanciati nei prossimi giorni. Sopra di questi con un pennarello ha scritto: "Eliminateli, l'America ama Israele sempre". La Haley era in visita nello Stato ebraico e la sua foto china, . ilgiornaleditalia

L'ex candidata alle primarie repubblicane Nikki Haley è stata ripresa mentre firma missili israeliani che verranno lanciati nei prossimi giorni. Sopra di questi con un pennarello ha scritto: "Eliminateli, l'America ama Israele sempre". La Haley era in visita nello Stato ebraico e la sua foto china, . ilgiornaleditalia 22 Maggio 2024 – Usa 2024, Nikki Haley annuncia il suo sostegno a Trump “Ho parlato con Sua Maestà il Re per chiedergli la possibilità di sciogliere il Parlamento. L’Egitto ha chiesto a Israele di restituire ai palestinesi il controllo del valico di frontiera terrestre di Rafah, al confine tra il Sinai e la Striscia di Gaza, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari. Dunque, voterò Trump“. . Ma Biden è stato . api.follow

“Ho parlato con Sua Maestà il Re per chiedergli la possibilità di sciogliere il Parlamento. L’Egitto ha chiesto a Israele di restituire ai palestinesi il controllo del valico di frontiera terrestre di Rafah, al confine tra il Sinai e la Striscia di Gaza, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari. Dunque, voterò Trump“. . Ma Biden è stato . api.follow “Biden è stato un disastro, voterò Trump”: la “mossa del cavallo” di Nikki Haley a un mese dal primo confronto tv Perché Donald, pragmatico speculatore di razza, sempre più è consapevole che il 25 per cento dei voti che la Haley sta raggranellando ad ogni tornata delle primarie – malgrado si sia ritirata da ormai quattro mesi – sarà decisivo nella conta finale. l presidente in carica e il suo predecessore, la mossa del cavallo della ex ambasciatrice repubblica. secoloditalia

Perché Donald, pragmatico speculatore di razza, sempre più è consapevole che il 25 per cento dei voti che la Haley sta raggranellando ad ogni tornata delle primarie – malgrado si sia ritirata da ormai quattro mesi – sarà decisivo nella conta finale. l presidente in carica e il suo predecessore, la mossa del cavallo della ex ambasciatrice repubblica. secoloditalia 22 Maggio 2024 – Usa 2024, Nikki Haley annuncia il suo sostegno a Trump Il 9 si terrà la seduta inaugurale del nuovo Parlamento per eleggere lo ‘speaker’ e il giuramento dei deputati. L’ex ambasciatrice Usa all’Onu ed ex sfidante di Donald Trump alle primarie repubblicane, Nikki Haley, ha annunciato il suo sostegno al tycoon. n è stato perfetto nelle sue politiche, l’ho detto chiaramente molte volte. Ma Biden è stato . api.follow Video di Tendenza Video Eliminateli Nikki Video Eliminateli Nikki

Polemica e sconcerto in Usa per le frasi scritte da Nikki Haley, ex ambasciatrice americana all'Onu, sui missili di Israele destinati alla Striscia di Gaza. Leggi tutta la notizia su periodicodaily. kki Haley, ex ambasciatrice americana all'Onu, sui missili di Israele destinati alla Striscia di Gaza.