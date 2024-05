Eliminateli America loves Israel | la repubblicana Nikky Haley e le frasi scritte sui missili israeliani

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag – Il mondo continua a guardare immobile il massacro perpetuato dae nei confronti del popolo palestinese, tutto ciò mentre la politica del “democratico” Occidente abbraccia in pieno la strategia terrorista dello Stato ebraico. A pochi giorni dalla strage di Rafah, dove gli attacchi di Tel Aviv hanno ucciso decine di sfollati, tra cui bambini piccoli, sono diventate virali su diverse piattaforme social alcune foto dell’ex ambasciatricena all’Onu ed esponente di spicco del partito repubblicanomentre è impegnata a scrivere con un pennarello su alcuniiani pronti ad essere lanciati sulle case della Palestina. Leda“Finish them”, ovvero “finiteli”, “”, questa la frase scritta dal popolare volto del “Grand Old Party” in visita nello Stato die, firmato infine con un “, always” (amae, sempre) condito con un cuore in bella vista.