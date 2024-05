Elezioni Europee venerdi 31 maggio Nicola Caputo fa tappa a Torrecuso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 31alle ore 20.00, Candidato alleper la Lista Stati Uniti d’Europa, sarà nel Sannio precisamente a, per un aperitivo elettorale. Sono tanti i punti del programma ditra cui lo statuto europeo dei lavoratori: “L’Unione Europea non ha ancora uno statuto europeo dei lavoratori – afferma-. Su questo punto, dal 2014 al 2019, ho personalmente lavorato, ma ora intendo riprendere quella battaglia. Perché una transizione versori diritti sociali, verso il salario minimo, è indispensabile. Assieme a riforme indispensabili per aiutare le imprese, il tessuto produttivo. Si procede assieme, con tutti gli attori coinvolti. Questo è infatti un passaggio fondamentale: senza aiutare le imprese, senza sostenerle con forza, non si può immaginare un salario minimo.