Fonte : ilgiorno di 29 mag 2024

A fare richiesta di voto a Milano sono stati complessivamente 4. 979 studenti e studentesse fuorisede, in maggioranza provenienti dalle regioni del Sud (1965) e del Centro (1066), a seguire Isole (995), circoscrizione Nord Orientale (807) e Nord Occidentale (146). . Presso il Politecnico di Milano ci saranno due sezioni per Circoscrizione 3 (Italia Centrale), una per la Circoscrizione 2 (Nord Orientale) e due per la Circoscrizione 5 (Isole).

Elezioni europee gli studenti fuorisede a Milano possono votare nelle università