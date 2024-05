Elezioni europee cosa fa l’Europa per i giovani | programmi di studio lavoro e mobilità nei 27

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’Unione europea mira a creare un tessuto sociale continentale forte e coeso. L’obiettivo futuro è quello di riuscire realmente a generare un popolo unito, che si riveda con orgoglio nella bandiera che sventola in ogni Paese membro. Ciò passa necessariamente dai. Questa generazione di ragazzi e ragazze, così come le prossime, sono quelle con le quali dialogare per tentare di salvaguardare l’identità della propria nazione ma, al tempo stesso, aprirsi all’Unione europea. Sono tante le iniziative per riuscire a indirizzarsi sul giusto percorso, in tal senso. Tutto ruota intorno a un concetto cardine: libertà di circolazione. Erasmus+ Erasmus+ è un programma dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, con riferimento ai settori dell’Istruzione, Formazione e Gioventù dello Sport.