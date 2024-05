Elezioni Europee 7 candidati risultano impresentabili

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) . A dirlo è la Commissione parlamentare Antimafia La presidente della Commissione parlamentare Antimafia Colosimo ha comunicato che sono sette le candidature alledell’8 e 9 giugno che, sulla base delle verifiche fatte, sono risultate in violazione del Codice di autoregolamentazione. Sono stati 817 i nominativi esaminati, la Direzione antimafia ne aveva segnalati 20. In gran parte risultato imputati in processi in corso. Nei loro non scatta nessuna esclusione dalle liste, il fatto che non siano in linea con le regole del Codice, è solo un alert di valenza etica. I sette individuati sono Angelo Antonio D’Agostino di ‘Forza Italia Noi Moderati Ppe’ circoscrizione meridionale, Marco Falcone, di ‘Forza Italia Noi Moderati Ppe’ circoscrizione Isole, Alberico Gambino, lista ‘Fratelli d’Italia’ Circoscrizione meridionale, Giuseppe Milazzo di ‘Fratelli d’Italia’ circoscrizione Isole, Filomena Greco della lista ‘Stati Uniti di Europa’ circoscrizione meridionale, Luigi Grillo, di ‘Forza Italia Noi Moderati Ppe’ circoscrizione nord-ovest, Antonio Mazzeo è invece nella lista del Partito Democratico circoscrizione centrale.