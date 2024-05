Elezioni Baronissi caos sul confronto tra sindaci | dopo Petta anche Siniscalco si tira fuori

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Credevo di aver di aver visto ed ascoltato davvero tutto in questa campagna elettorale di, per alcuni aspetti già surreale; tuttavia, mio malgrado, devo ricredermi- esordisce il candidato sindaco Tony- “ Che le regole della pari dignità per ogni parte politica fossero un fastidio per la sinistra era risaputo ma ciò a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni mortifica, ancora una volta, la democrazia.Per tutte le precedenti tornate elettorali iltra i candidati è stato sempre proposto dal Forum dei giovani, ma quest’anno stranamente- probabilmente perché il suo presidente è candidato nella liste del vice sindaco uscente- l’organo comunale del forum ha preferito rimanere estraneo a ciò.Allo stesso modol’invito di una nota testata giornalistica salernitana ad organizzare un vero, leale e seriotra i candidati, improvvisamente associazioni di estrema sinistra – palesemente e pubblicamente a sostegno dell’altro candidato, hanno fatto in modo che la redazione proponente facesse un passo in dietro, rindo così la disponibilità data.