Edoardo Stoppa e Samuel Peron preoccupati all’Isola dei Famosi | che è successo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In queste ore ci sono stati alcuni momenti di ansia e preoccupazionedei. A mostrarsi particolarmente turbati sono stati. I due si sono cimentati nell’organizzazione del cibo e, nel farlo, si sono resi conto di una cosa che gli ha generato non poco turbamento. Ecco cosa è. Perchésono andati nel panicodeiDa quando Khady Gueye è la nuova leader dell’Isola dei, ha deciso di impartire nuove regole, che stanno generando non poco sgomento. La ragazza, infatti, ha deciso di non lesinare con il cibo a disposizione. Ieri, ad esempio, Artur Dainese ha pescato tanti pesci e, invece di conservare qualcosa per la sera o per i prossimi giorni, Khady ha deciso di mangiare tutto, anche il riso e il cocco che, in realtà, si sarebbero potuti conservare, cosa che ha sollevato polemiche.