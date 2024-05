Ecommerce Zanelotti Amazon | In Italia creati 18mila posti lavoro a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos/Lab) - “Lo studio presentato oggi da Netcomm e Althesys evidenzia come l'e-commerce rappresenti un motore di crescita dell'economiana. Sono orgogliosa degli investimenti effettuati dasul territorio nazionale negli ultimi 12 anni, per un totale di oltre 16,9 miliardi di euro. Investimenti che hanno contribuito alla creazione di 18.000 nuovidi, supportando quotidianamente la crescita delle 21.000 pmine che vendono sul nostro negozio online e offrendo ai clientini un'esperienza di acquisto conveniente e affidabile". A dirlo Ilaria, director seller services.it, intervenendo all'evento di presentazione dello studio “L'e-commerce crea valore per l'”, realizzato da Netcomm in collaborazione con Althesys.