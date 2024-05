Eco polmonare nei neonati Federico II guida ricerca su tecnica non-invasiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’ecografianeipretermine, a poche ore di vita, permette di capire subito se il piccolo avrà bisogno della somministrazione di surfattante (sostanza naturale prodotta nel polmone, carente neiprematuri, che impedisce il collasso degli alveoli), della terapia intensiva neonatale o solo di un monitoraggio che gli permetterà di stare accanto alla mamma. Nasce da un accordo internazionale di collaborazione fra l’Università Degli Studi di NapoliII, l’Università di Padova, l’Università francese Paris-Saclay, e altri atenei stranieri lo studio multicentrico internazionale Quantitative Lung Ultrasonography to guide surfactant therapy in late preterm and term neonates, pubblicato sulla rivista «JAMA Network Open», che ha fornito la possibilità dire con l’ecografiala somministrazione di surfattante neipretermine e a termine.