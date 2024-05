Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

Roma, 29 mag. . dnkronos Salute) - Ecm: ci sono due novità sulla scadenza dello spostamento crediti e sul bonus per i corsi a tema vaccini, fondamentali per assolvere all'obbligo formativo ed evitare di incorrere in sanzioni alla conclusione del triennio, come evidenziano le delibere 5/24 e 6/24 ema .

Ecm da Consulcesi guida su ultime novità e delibera ' sposta-crediti'