Ecco per quale motivo non andrebbero mai buttati gli avanzi e scarti del cibo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In pochi sanno che tutto ilche viene buttato e finisce in discarica decomponendosi produce metano, un gas addirittura più dannoso dell’anidride carbonica. Gli esperti hanno constatato che l’8 per cento delle emissioni di gas serra vengono prodotte proprio dallo spreco alimentare. E qualora dovessimo valutare gli sprechi alimentari paragonandola a un Paese, dopo la Cina e gli Usa sarebbe il terzo per produzione di gas serra. Insomma dati allarmanti. Come evitare gli sprechi alimentari e cosa comportano glia livello atmosferico – ilcorrieredellacitta.comCresce il numero dialimentari In tutto questo pesano le ammonizioni della Fao, organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che della lotta allo spreco alimentare ha fatto una vera propria battaglia, andando a stimare che un terzo delprodotto viene buttato, nonostante esistano alcune realtà che contano centinaia di milioni di persone che soffrono la fame.