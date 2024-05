Ecco il nuovo campo Re Cecconi Tutto pronto per l’inaugurazione con le autorità e un ospite speciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cambia "pelle" ildi calcio intitolato all’angelo "biondo" Luciano Re Cni. Il prossimo 1° giugno sarà inaugurato ilda calcio in erba sintetica, un progetto lungamente atteso che rappresenta un significativo progresso per la comunità nervianese. Alla cerimonia parteciperanno lecivili e religiose, oltre ai rappresentanti delle associazioni locali, e sarà presente un: Stefano Re Cni, figlio dell’indimenticabile Luciano a cui ilsportivo è intitolato. "Appena fissata la data di inaugurazione delmanto sintetico - ha dichiarato Flavio Cozzi, assessore con delega allo sport - è stato immediato e naturale pensare di coinvolgere Stefano e chiedergli di tagliare il nastro. In una recente intervista, Stefano ha ricordato come suo padre Luciano avesse una grande passione per i bambini e desiderasse allenare le giovanili al termine della sua carriera.