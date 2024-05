Ebimotors ad Imola nel CIGT Sprint e nella Carrera Cup Italia. info ed orari

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sarà un fine settimana denso di appuntamenti quello di. Nel fine settimana del 31 maggio – 2 giugno sui sali e scendi della pista di, via al secondo week end stagionale del Campionatono Gran Turismoe della PorscheCup2024. Per il team di Enrico Borghi tanta voglia di riscatto dopo la prova di Misano Adriatico di inizio maggio. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito. Nell’no Gran Turismovedremo nuovamente la splendida Porsche 911 GT3 R (Serie 992) numero 44 guidata dal duo Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani. L’auto sarà dotata di un BoP più favorevole e darà sicuramente filo da torcere agli avversari di classe GT3 AM. Saranno ben 24 le auto al via di cui 4 in classe GT3 AM.