E-Work via al rinnovamento | Giocheremo ancora in A1

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sarà una E-giovane e battagliera nonostante un budget minore rispetto a quello dello scorso anno. Il Faenza Basket Project sta lavorando in vista della prossima stagione, la quarta nella massima serie, e dopo aver sciolto le riserve sulla partecipazione, sta costruendo la squadra. L’unica confermata è Franceschelli e insieme a lei potrebbero restare Edokpaigbe (classe 2005) e Grande (2006) su cui si sta lavorando per rinnovare i prestiti. Dalla panchina sono pronte ad entrare la playmaker Porcu e l’alapivot Fantini (arriverà dal Basket Roma con cui è retrocessa dall’A2) poi si cercherà un’italiana (la pista Natali è difficile, ma la dirigenza non molla) e infine si andrà sulle quattro straniere, che saranno il fulcro della prossima stagione per cercare la salvezza.