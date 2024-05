È viva correte Bimba di un anno sopravvive al terribile incidente Morta la nonna la scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una bambina di unè sopravvissuta miracolosamente, riportando solo piccole ferite e contusioni, dopo che il suo seggiolino è stato espulso a seguito di unstradale in cui èla. La donna si trovava al volante della sua Toyota, stava guidando verso nord, quando ha perso il controllo del suo camioncino, ha attraversato la linea centrale finendo nell’altra corsia di marcia per poi colpite due veicoli che viaggiavano in direzione opposta. Non indossava la cintura di sicurezza e purtroppo è stata dichiaratasul posto. L’è avvenuto lunedì mattina sulla US Highway 395. Secondo la Washington State Patrol, ladella bambina, Anna M. Kenney, 50 anni, di Chewelah, la bambina era stato legato a un seggiolino di sicurezza di plastica sul sedile posteriore del camion di Kenney, ha detto venerdì l’agente Jeff Sevigney.