29 mag 2024

. E’ un cantante onirico, un Onironauta, ovvero un astronauta del sogno in esplorazione; parliamo di Armando Pavone, in uscita con il suo brano, dal titolo “Plastic Boy”, prodotto dalla casa discografica Saifam, che vedrà già in Rete, dal 29 Maggio, un video con sensuali ballerini hip hop. canzone.

