È la nuova fidanzata Giovane e bellissima ha rubato il cuore di Stefano De Martino | chi è

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Momento d’oro perDe. Il conduttore di Bar Stella, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed ex marito di Belen Rodriguez, ha firmato un accordo pluriennale con Rai. Desarà impegnato per la direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. “L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”, si leggeva in una nota della Rai. Con il comunicato ufficiale diramato dall’Ufficio Stampa della Rai nella serata di giovedì 23 maggio vengono confermati i rumors delle ultime settimane sulla dichiarata volontà di Viale Mazzini di tenere il conduttore partenopeo che con il suo Bar Stella ha convinto sia in termini di critica sia di pubblico.